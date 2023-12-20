Минпромторг ввел обязательную сертификацию электросамокатов

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в России вводится обязательная сертификация электросамокатов.

По его словам, такая мера поможет предотвратить участившиеся случаи причинения вреда жизни и здоровью россиян. Также введение обязательного ограничения скорости позволит снизить количество аварий.