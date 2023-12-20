Минпромторг ввел обязательную сертификацию электросамокатов

Минпромторг ввёл обязательную сертификацию электросамокатов
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в России вводится обязательная сертификация электросамокатов.
По его словам, такая мера поможет предотвратить участившиеся случаи причинения вреда жизни и здоровью россиян. Также введение обязательного ограничения скорости позволит снизить количество аварий.
Кроме того, электродвигатели теперь тоже подлежат обязательной сертификации.
Ранее депутат петербургского заксобрания Алексей Цивилёв предложил ввести обязательное страхование для электросамокатчиков.