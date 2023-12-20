Глава Карелии заявил о возобновлении выпуска автомобильной электропроводки

Глава Республики Карелия Артур Парфёнчиков заявил, что в регионе возобновил выпуск жгутов для электропроводки завод «АЕК». Об этом сообщает автомобильный журнал Quto.

Отмечается, что завод долгое время находился в состоянии простоя из-за санкций в отношении России — предприятие не могло получить необходимое сырьё и отгрузить продукцию. Однако теперь завод возобновил производство в ограниченном объёме. .