Глава Карелии заявил о возобновлении выпуска автомобильной электропроводки
Глава Республики Карелия Артур Парфёнчиков заявил, что в регионе возобновил выпуск жгутов для электропроводки завод «АЕК». Об этом сообщает автомобильный журнал Quto.
Отмечается, что завод долгое время находился в состоянии простоя из-за санкций в отношении России — предприятие не могло получить необходимое сырьё и отгрузить продукцию. Однако теперь завод возобновил производство в ограниченном объёме. .
По словам Парфёнчикова, завод расположен в Костомукше и является одним из крупнейших в регионе. Глава республики также добавил, что «АЕК» потребовалось потратить значительное время на поиск новых партнёров и рынков сбыта, однако это стало возможным благодаря помощи Минпромторга России.
Рамблер: главные новости