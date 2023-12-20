Lada Vesta меньше всех теряет в цене в сегменте бюджетных моделей
Остаточная стоимость - важный показатель для любого автомобиля. Эксперты составили рейтинг моделей, которые меньше всех теряют в цене.
Российская модель Lada Vesta заняла место лидера в рейтинге автомобилей с лучшей остаточной стоимостью. Данный список включает только те модели, которые представлены в B-классе и имеют возраст более 6 лет.
Остаточная стоимость - показатель для оценки сохранения автомобилями своей ценности на рынке. По данной метрике, модель Lada Vesta получила 135.2%. Это говорит о том, что такие автомобили пользуются стабильным спросом и не теряют в цене.
Выше Lada Vesta стоят модели, которые в России уже не представлены официально. Лидером в общем списке стал Hyundai Solaris, который опередил прежних конкурентов, в том числе Volkswagen Polo. Индекс остаточной стоимости у Solaris составляет 151.8%. Сейчас перепродать автомобиль моно в 1.5 раза дороже, чем на момент первоначального приобретения.
Ниже находятся KIA Rio, Renault Sandero Stepway и VW Polo. У первой модели остаточная стоимость составляет 150.5%. У представителя линейки Renault показатель равен 151.1%, а Volkswagen Polo сейчас можно продать за 151.7% от начального прайса, который использовался 6 лет назад.
Высокие индексы остаточной стоимости объясняются общим ростом цен на автомобили за последние несколько лет. Рынок России подвергается серьезным переменам, что не может не отражаться на стоимости машин.
Вопрос сохранности цены особенно критичен для автомобилей бюджетного сегмента. Покупатели при выборе машин берут во внимание возможную перепродажу. Автомобили бюджетного класса традиционно лучше других сохраняют свою цену даже через несколько лет эксплуатации. Невыгодно на их фоне смотрятся премиальные модели, которые сразу после выезда из автосалона теряют в цене до 30%.