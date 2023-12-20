Lada Vesta меньше всех теряет в цене в сегменте бюджетных моделей

Остаточная стоимость - важный показатель для любого автомобиля. Эксперты составили рейтинг моделей, которые меньше всех теряют в цене.

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Российская модель Lada Vesta заняла место лидера в рейтинге автомобилей с лучшей остаточной стоимостью. Данный список включает только те модели, которые представлены в B-классе и имеют возраст более 6 лет.

Остаточная стоимость - показатель для оценки сохранения автомобилями своей ценности на рынке. По данной метрике, модель Lada Vesta получила 135.2%. Это говорит о том, что такие автомобили пользуются стабильным спросом и не теряют в цене.

Выше Lada Vesta стоят модели, которые в России уже не представлены официально. Лидером в общем списке стал Hyundai Solaris, который опередил прежних конкурентов, в том числе Volkswagen Polo. Индекс остаточной стоимости у Solaris составляет 151.8%. Сейчас перепродать автомобиль моно в 1.5 раза дороже, чем на момент первоначального приобретения.

Ниже находятся KIA Rio, Renault Sandero Stepway и VW Polo. У первой модели остаточная стоимость составляет 150.5%. У представителя линейки Renault показатель равен 151.1%, а Volkswagen Polo сейчас можно продать за 151.7% от начального прайса, который использовался 6 лет назад.

Высокие индексы остаточной стоимости объясняются общим ростом цен на автомобили за последние несколько лет. Рынок России подвергается серьезным переменам, что не может не отражаться на стоимости машин.