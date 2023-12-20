Kia и Hyundai нашли способ вернуться в Россию

Накануне стало известно, что концерн Hyundai продаст свои активы в РФ компании "Арт-финанс". Сумма сделки составила 10 тысяч рублей, при этом корейцы могут выкупить имущество в ближайшие два года.

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Как сообщает "Фонтанка", есть несколько вариантов развития событий с производством машин на заводе в Санкт-Петербурге. Так, рассматривается использование оставшихся на предприятии компонентов. То есть выпускать планируют те же машины, что и раньше, но под китайским брендом GAC. Речь идет о 70 тысяч автомобилях.

Еще один китайский производитель, который может помочь перезапустить конвейер на предприятии Hyundai, - марка BAIC. В пользу этого варианта говорит тот факт, что у бренда есть совместное предприятие с Hyundai в КНР, а это значит, что есть и необходимые компетенции в работе по ее стандартам.

Ранее "РГ" со ссылкой на глав Минпромторга РФ Дениса Мантурова сообщала, что вопрос о скорейшем перезапуске производства машин на бывшем заводе Hyundai уже прорабатывается совместными усилиями нового собственника и индустриальных партнеров.

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге находится в простое с марта 2022 года. Предприятие существует с 2010 года, там организовано производство автомобилей по полному циклу со штамповкой, сваркой и окраской кузовов. Производственная мощность составляет 220 тысяч машин в год.

Завод Hyundai в России приостановил работу в марте 2022 года. На нем собирались Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X.