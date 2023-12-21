Citroen SpaceTourer перешел на новый фирменный стиль и стал богаче

В Европе, в основном, все так же будет доступна только электрическая версия, тогда как на других рынках предложат еще и дизельный микроавтобус.

© Колеса.ру

У концерна Stellantis очередная премьера: представлен обновленный пассажирский Citroen SpaceTourer. Напомним, рестайлинговые коммерческие модели своих брендов компания рассекретила еще в октябре (их показали скопом), а следом были отдельные презентации пассажирских Peugeot Rifter и Traveller, Citroen Berlingo, Opel Combo Life и Zafira Life. К слову, как и родственники от других марок, посвежевший SpaceTourer дебютировал в виде электрокара с приставкой «е» в названии, ведь с прошлого года в большинстве европейских стран Stellantis продает только «зеленые» вэны (фургоны доступны и с ДВС). Однако и на отдельных рынках Старого Света, и за пределами этого региона до сих пор присутствуют «традиционные» пассажирские машины – впоследствии они обновятся так же.

Итак, Citroen SpaceTourer перешел на новый фирменный стиль марки, его особенности – лаконичная овальная эмблема вместо растянутого двойного шеврона и ходовые огни, состоящие из трех диодных секций (в Citroen этот прием называют «световая подпись»). Другим стал и передний бампер, плюс изменен дизайн 17-дюймовых колес. Микроавтобус предложат в двух вариантах длины (4,98 или 5,33 метра), он может вместить до девяти человек.

В салоне – новый руль и модернизированная передняя панель. Citroen SpaceTourer также обрел современную мультимедийную систему с 10-дюймовым планшетом, который теперь «торчит» из панели: из-за этого центральные дефлекторы обдува пришлось перенести ниже (у дореформенного микроавтобуса они по бокам от экрана). Еще модели достались цифровая приборка (тоже 10-дюймовая, она идет уже «в базе»), опциональная беспроводная зарядка для смартфона, дополнительные разъемы USB-C и 12-вольтовые розетки.

Отсеки для хранения стали вместительнее, а за управление трансмиссией теперь отвечает крохотный джойстик (была шайба). Наконец, в список оборудования вошли адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения (с функцией обнаружения велосипедистов и пешеходов), удержания в полосе движения, мониторинга за состоянием водителя и распознавания дорожных знаков.

«Зеленый» Citroen e-SpaceTourer все так же имеет 136-сильный электромотор (установлен на передней оси) и два варианта батареи – емкостью 50 или 75 кВт*ч. При этом объявлено, что вэн с топовым аккумулятором стал дальнобойнее: паспортный запас хода составляет 350 км против 330 км у дореформенной модели (по циклу WLTP). Показатель модели с базовой батареей в глобальном релизе не указан: например, у родственного Peugeot e-Traveller он составляет 224 км. В некоторых «старосветских» странах и вне Европы обновленный Citroen SpaceTourer также будет доступен с дизелем 2.0 BlueHDi (180 л.с.) в сочетании с восьмиступенчатым автоматом.