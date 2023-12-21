Верховный суд: Водителя нельзя признать пьяным, если в его организме не выявлены алкоголь, наркотики и психотропы

Можно ли признать водителя нетрезвым за употребление лекарств? Этот спор идет давно. Однако ясности в нем как не было, так и нет. И тем не менее Верховный суд в обзоре судебной практики еще раз указал, что если в организме водителя не обнаружено алкоголя, наркотиков или психотропных веществ, то и привлекать его за управление в нетрезвом виде никто не имеет права*.

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История, которую рассмотрел Верховный суд, началась еще в 2021 году. Тогда некий водитель в Ямало-Ненецком автономном округе попал в неприятную ситуацию. Его автомобиль завис на бордюре. Прохожим показалось, что водитель неадекватен. В итоге на место происшествия вызвали ГИБДД. Сотрудники полиции ничтоже сумняшеся оформили протокол об алкогольном опьянении, направили водителя на медосвидетельствование. А оно выявило содержание в его организме огромного количества лекарственных препаратов. Впрочем, не один из них не является наркотиком или психотропом. Тогда местный суд направил запрос в Конституционный суд с просьбой разрешить эту дилемму. И она была разрешена.

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Согласно закону, привлекать к ответственности можно за алкогольное либо наркотическое опьянение. А также за опьянение психотропными препаратами. Списки этих веществ установлены правительством.

Конституционный суд решил, что необходимо сначала установить ответственность за опьянение лекарственными препаратами, а потом за это наказывать

А вот за употребление любых других лекарственных препаратов ответственность не установлена. Именно по этой причине Конституционный суд вынес решение, что необходимо сначала установить ответственность за опьянение лекарственными препаратами, а только потом за это наказывать.

Но и даже решение Конституционного суда не оказало должного воздействия на суды районные. Пришлось Верховному суду включать этот вопрос в обзор судебной практики. И он это сделал.

Он разобрал жалобу некоего водителя Е. Его привлекли за управление якобы в нетрезвом виде, найдя в его организме следы различных лекарств.

Но эти лекарства не относятся ни к наркотикам, ни к психотропам. То есть не входят ни в какие списки. А алкоголя у него так и не обнаружили. Поэтому Верховный суд напомнил, что так просто нельзя обвинять человека, что он был в нетрезвом состоянии. На это указывал Конституционный суд. Вот когда будут внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях, о признании в качестве опьянения злоупотребления лекарственными препаратами, тогда и можно будет наказывать.

А пока надо выявленные препараты согласовывать со списком наркопрепаратов или психотропных средств. Другого не дано.

С учетом таких замечаний дело было отправлено на новое рассмотрение в городской суд.

Постановление N 81-АД23-7-К8

Кстати

Стоит напомнить, что уже давно и адвокаты, и правозащитники бьются за одну простую вещь. Для алкоголя у нас определена критическая составляющая. Это 0,16 мг на литр выдыхаемого воздуха или 0,3 промилле на содержание алкоголя в крови, когда водитель выдохнуть не может.