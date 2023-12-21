Представлена коллекция PUMA и BMW M Motorsport, посвященная Рою Лихтенштейну

PUMA и BMW M Motorsport недавно представили совместный проект, в котором сочетаются элементы автомобильного дизайна, искусства и моды. Сотрудничество брендов стало данью уважения к столетнему юбилею известного американского поп-арт художника Роя Лихтенштейна. Результатом проекта стало использование принта культового BMW Art Car в коллекции одежды PUMA.

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Капсульная коллекция создана с целью передать дух работ Роя Лихтенштейна современному поколению ценителей искусства и моды. Третий по счету BMW Art Car - трансформированный BMW 320i Turbo, дебютировал в 1977 году под творческим руководством Роя Лихтенштейна. Дизайн автомобиля, украшенного узнаваемыми "точками Бен-Дей", создает визуальную иллюзию динамичного ландшафта, символизирующего движение солнца во время двадцатичетырехчасовой гонки Ле-Ман, в результате которой, автомобиль занял 9-е место в общем зачете и первое в своем классе.

Совместная коллекция PUMA и BMW M Motorsport призвана возродить сущность культового арт-кара. Лимитированная капсула одежды демонстрирует художественное мастерство Лихтенштейна в сочетании с динамичными стилями PUMA и BMW M Motorsport.