BMW не будет размещать рекламу в автомобилях
Информационно-развлекательные системы активно внедряются в салон новых автомобилей, и, перед автопроизводителями появляется соблазн размещать рекламу, используя мультимедийные технологии. Продажа рекламных роликов, которые могут отображаться на центральном экране, создаст новый источник доходов. Но, вице-президент BMW Стефан Дурах заявили о том, что компания не планирует рекламировать товары и услуги в своих автомобилях. Потому, что руководство считает, что автомобиль — это личное пространство, и реклама является нежелательным вмешательством.
BMW устанавливает в некоторые свои автомобили информационно-развлекательные системы размером 14,9". Концепт Vision Neue Klasse оснащен еще большим центральным экраном. В автомобилях 7 сериии и в новой длиннобазной китайской 5 серией - опциональная развлекательная система для задних пассажиров состоит из массивного 31,3" дисплея с разрешением 8K. Огромный экран сзади был бы отличным способом показать рекламу и заработать на ней, но немецкий люксовый бренд не стремится к этому.
Дополнительный доход от автовладельцев компания зарабатывает на продажах подписок. Что, в свою очередь, вызвает немало споров, особенно ежемесячная платная услуга подогрева передних сидений. В итоге эту опцию удалили из онлайн-магазина из-за недовольства пользователей. Однако, другие функции остались, и BMW планирует создавать новые, которые дадут владельцам доступ к различным услугам. Следующая волна EV на платформе Neue Klasse начнется в 2025 году.
Новые модели будут еще больше информатизированы, за счет перехода на десятое поколение iDrive. Водитель получит возможность управлять большинством функций автомобиля с большого дисплея, так как традиционный контроллер уходит в прошлое. На рулевом колесе появятся сенсорные кнопки для доступа к определенным функциям. BMW убирает дисплей водителя и заменяет его на большый, который будет размещен на приборной панели - Panoramic Vision. К счастью, ни на одном из мониторов не будет транслироваться реклама. Источник: MediaPost