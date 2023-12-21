BMW не будет размещать рекламу в автомобилях

Информационно-развлекательные системы активно внедряются в салон новых автомобилей, и, перед автопроизводителями появляется соблазн размещать рекламу, используя мультимедийные технологии. Продажа рекламных роликов, которые могут отображаться на центральном экране, создаст новый источник доходов. Но, вице-президент BMW Стефан Дурах заявили о том, что компания не планирует рекламировать товары и услуги в своих автомобилях. Потому, что руководство считает, что автомобиль — это личное пространство, и реклама является нежелательным вмешательством.

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BMW устанавливает в некоторые свои автомобили информационно-развлекательные системы размером 14,9". Концепт Vision Neue Klasse оснащен еще большим центральным экраном. В автомобилях 7 сериии и в новой длиннобазной китайской 5 серией - опциональная развлекательная система для задних пассажиров состоит из массивного 31,3" дисплея с разрешением 8K. Огромный экран сзади был бы отличным способом показать рекламу и заработать на ней, но немецкий люксовый бренд не стремится к этому.

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Дополнительный доход от автовладельцев компания зарабатывает на продажах подписок. Что, в свою очередь, вызвает немало споров, особенно ежемесячная платная услуга подогрева передних сидений. В итоге эту опцию удалили из онлайн-магазина из-за недовольства пользователей. Однако, другие функции остались, и BMW планирует создавать новые, которые дадут владельцам доступ к различным услугам. Следующая волна EV на платформе Neue Klasse начнется в 2025 году.