Путин открыл движение по трассе М-12 "Восток"

Президент России Владимир Путин дал старт запуску движения по новой скоростной федеральной автотрассе М-12 «Восток» на участке от Москвы до Казани. Движение запущено на протяжении 810-километрового участка.

Запуск состоялся на семь месяцев ранее запланированного срока. Трасса до Казани проходит по территории Московской, Владимирской, Нижегородской областей, Чувашии и Татарстана. Для водителей время в пути между городами сократится с 12 до 6,5 часов.

Стоимость проезда без учета скидок для легковых автомобилей по всему участку составит 4,5 тысячи рублей, грузовиков – 9,9 тысячи рублей. Разрешенная скорость движения по четырехполосной М-12 – 110 км/ч.

«Надежные транспортные артерии для России имеют принципиальное стратегическое значение, потому мы и договаривались, что наши планы в сфере дорожного строительства должны быть реализованы в полном объеме», – отметил Путин в ходе церемонии в режиме видеоконференции.

Скоростная автотрасса М-12 «Восток» Москва-Казань-Екатеринбург-Тюмень – часть транспортного маршрута «Россия». Трасса пройдет по территории девяти регионов страны: Московской, Владимирской, Нижегородской областей, Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Пермского края, Свердловской и Тюменской областей.

Строительство М-12 началось в 2020 году. В 2024 году ее планируется продлить до Екатеринбурга, а затем до Тюмени.