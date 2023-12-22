Совет Федерации одобрил закон о праве врачей скорой оказывать помощь без согласия пациента
Сенаторы в ходе заседания верхней палаты парламента одобрили закон, согласно которому врачей скорой помощи освобождают от обязанности брать информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство у пациентов или родителей несовершеннолетних.
Закон дополняет перечень оснований, когда допускается медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей или иного законного представителя. Так, в него включается такое обстоятельство, как оказание скорой помощи вне медицинской организации, если вмешательство необходимо для устранения угрозы жизни и отсутствует выраженный до начала оказания помощи отказ от нее гражданина или его законного представителя.
Решение о таком медицинском вмешательстве принимается работником выездной бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, с внесением решения об осуществлении медицинского вмешательства без дачи информированного добровольного согласия на вмешательство в медицинскую документацию пациента.