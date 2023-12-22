Совет Федерации одобрил закон о праве врачей скорой оказывать помощь без согласия пациента

Закон дополняет перечень оснований, когда допускается медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей или иного законного представителя. Так, в него включается такое обстоятельство, как оказание скорой помощи вне медицинской организации, если вмешательство необходимо для устранения угрозы жизни и отсутствует выраженный до начала оказания помощи отказ от нее гражданина или его законного представителя.