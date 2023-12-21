В екатеринбургском Водоканале сообщили, когда устранят коммунальную аварию на Уралмаше

Причиной потопа на Уралмаше, произошедшего ночью 21 декабря, стал прорыв трубы диаметром 500 миллиметров. Утечка воды составляла 100 кубических метров в час, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе екатеринбургского Водоканала.

"Без холодной воды сейчас дома на улице Кировградской, 11 (пятиэтажка), 13 (шестиэтажный дом), 40а (школа)", – рассказали в организации.

Завершить аварийно-восстановительные работы планируют к 20.00. К домам, оставшимся без воды, отправили автоцистерну.

Прорыв трубопровода произошел на улице Кировградской, после чего вода залила еще и улицы Ильича, Уральских Рабочих, Победы. В нескольких окрестных домах так же временно прекращалась подача холодной воды, но, как рассказал ранее агентству один из местных жителей, к 07.00 она возобновилась.