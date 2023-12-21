У дилеров закончились Lada Vesta в базовом исполнении Comfort за 1,2 млн рублей

Российские дилеры распродали все автомобили Lada Vesta в базовой комплектации Comfort. Об этом сообщил портал 74.ru, который изучил предложение. Автомобиль оснащается двигателем 1,6 литра мощностью 90 лошадиных сил и пятиступенчатой механической коробкой передач. Это единственная комплектация, которая не дорожала последние несколько месяцев.

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Дилеры сообщили, что базовые Lada Vesta уже не производятся, их нет на складах. Невозможно заказать ни доставку нового автомобиля, ни производство его под заказ. При этом базовая версия седана Lada Vesta есть в прайс-листах АвтоВАЗа по минимальной цене. Стоимость модели не меняется. Цена на базовую Lada Vesta NG составляет 1 239 900 рублей.