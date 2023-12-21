Компания Jetour в первом квартале 2024 года планирует представить в России полноприводный внедорожник T2. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Длина модели составляет 4785 мм при колесной базе 2800 мм. В Китае в моторную линейку Jetour T2 вошли турбированный 1,5-литровый агрегат мощностью 184 л.с. (у такой модификации только передний привод), а также полноприводные версии с двухлитровым турбомотором мощностью 254 л.с.