УАЗ нашел способ напомнить о своих внедорожниках на футбольных матчах. Но не в России

На матчах чемпионата Чили по футболу была замечена интересная реклама советско-российской легенды автопрома. На баннере изображены логотип Ульяновского автозавода и внедорожник "Хантер" в версии "Экспедиция".

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На самом деле для чилийцев это вряд ли является новостью, потому что с УАЗами страна знакома с 2019 года, когда привезли "Хантер". Партнёрство дистрибьютора российских автомобилей, компании Inversiones UAZ Chile, и футбольного клуба "Палестино" из Сантьяго, началось в 2021 году.

Портал Sport24 отмечает, что в рамках спонсорства игрокам клуба, который, к слову, дважды становился чемпионом Чили и трижды выигрывал Кубок страны, в рамках выделены внедорожники УАЗ.

В настоящее время в Чили представлены UAZ Hunter, знаменитая Bukhanka, внедорожник Kazak, который у нас носит гордое имя "Патриот", Farmer - коммерческие версии на базе СГР, и Profi.

"Российская газета" изучила стоимость популярных УАЗов в Чили. Так, УАЗ "Патриот" можно купить за 18 490 000 - 21 490 000 чилийских песо (1 934 000 - 2 248 000 рублей), "Профи", причём продаётся только шасси в версиях 4х2 и 4х4, стоит от 15 440 000 песо (1 616 000 рублей), UAZ Hunter предложен за 14 490 000 - 19 990 000 песо (1 516 000 - 2 091 000 рублей), Bukhanka - от 15 490 000 до 19 990 000 песо.