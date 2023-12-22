Перед Новым годом сотрудники Госавтоинспекции открывают охоту на пьяных водителей

Каждое 10-е ДТП в регионе происходит с участием нетрезвых водителей. За 11 месяцев в Новосибирской области зарегистрировано 221 таких ДТП, 62 человека погибли и 298 получили травмы. За управление в пьяном виде сотрудники ГИБДД задержали более 4400 водителей, 2632 из которых отказались от медицинского освидетельствования, а более 1000 допустили правонарушение повторно.

С 22 декабря 2023 года наряды дорожно-патрульной службы будут выявлять нетрезвых водителей, пресекать нарушения ПДД. На некоторых улицах пройдут массовые проверки водителей на состояние опьянения. Сотрудники Госавтоинспекции просит сообщать о водителях, которые неадекватно ведут себя на дороге, ближайшему наряду ДПС или по телефону 112.