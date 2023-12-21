АвтоВАЗ нашел объяснение, почему X-Cross 5 исчез с сайта Lada

В июне 2023 года на заводе "Лада Санкт-Петербург" стартовало производство Lada X-Cross 5, в августе "РГ" обратила внимание, что на сайте марки появился баннер, анонсирующий скорый продаж новинки. Сейчас его уже нет. На АвтоВАЗе объяснили, почему это случилось.

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Производитель Lada рассказал, что исчезновение баннера связано с техническими работами на сайте.

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов ранее сообщил, что Lada X-Cross 5 появится в продаже на рубеже 2023-2204 годов. Также он отметил, что спрос на модель зафиксирован большой, а первая партия будет распределена между корпоративными клиентами.

Lada X-Cross 5 - компактный кроссовер длиной 4525 мм и колёсной базой 2700 мм. В основе лежит модель FAW Bestune T77, поэтому версий с системой полного привода у вазовской модели не будет. Под капотом установлен 160-сильный турбомотор, агрегатированный "роботом" с двумя сцеплениями.