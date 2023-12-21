АвтоВАЗ нашел объяснение, почему X-Cross 5 исчез с сайта Lada
В июне 2023 года на заводе "Лада Санкт-Петербург" стартовало производство Lada X-Cross 5, в августе "РГ" обратила внимание, что на сайте марки появился баннер, анонсирующий скорый продаж новинки. Сейчас его уже нет. На АвтоВАЗе объяснили, почему это случилось.
Производитель Lada рассказал, что исчезновение баннера связано с техническими работами на сайте.
Глава АвтоВАЗа Максим Соколов ранее сообщил, что Lada X-Cross 5 появится в продаже на рубеже 2023-2204 годов. Также он отметил, что спрос на модель зафиксирован большой, а первая партия будет распределена между корпоративными клиентами.
Lada X-Cross 5 - компактный кроссовер длиной 4525 мм и колёсной базой 2700 мм. В основе лежит модель FAW Bestune T77, поэтому версий с системой полного привода у вазовской модели не будет. Под капотом установлен 160-сильный турбомотор, агрегатированный "роботом" с двумя сцеплениями.
Несколько дней назад глава президент АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил "РГ", что компания может выйти на рынок с новым брендом.