У пикапа Changan Hunter Plus возникли неожиданные проблемы с регистрацией в России

Пикап Changan Hunter Plus вышел на российский рынок в начале лета этого года, но спустя несколько месяцев после запуска продаж у модели возникли неожиданные неприятности. С 1 октября ужесточились правила сертификации, и на автомобили, купленные после этой даты, перестали оформлять ЭПТС, сообщает портал «Китайские автомобили». В самом Сhangan заявили, что в «бюрократическом плену» оказалась единственная партия машин, но выход уже найден, и до конца декабря все они получат необходимые документы.

Есть у Hunter Plus и вторая проблема, которая доставляет неудобства тем, кто уже пересел на эти пикапы. Это отсутствие русского языка в мультимедийной системе. «Китайские автомобили» приводят слова одного из владельцев: «Локализации головного устройства нет, перевода и новых прошивок тоже нет, предустановленных российских приложений нет. Система работает на китайском или на английском. Голосовой ассистент только на китайском. Часовой пояс изменить невозможно, время показывается только китайское».

В Changan на это ответили, что пикапы русифицируют ориентировочно к февралю следующего года. Другие модели, а именно Uni-V, Eado Plus, CS75 Plus и CS95, уже получили прошивку с русским языком. Возвращаясь к Hunter Plus, в 2024 году Changan рассчитывает реализовать на российском рынке шесть тысяч пикапов.