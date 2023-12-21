Kawasaki построила водородный супербайк

Компания Kawasaki показала мотоцикл с водородным компрессорным двигателем. Концепт построен на базе супертурера Ninja H2 SX и, очевидно, оснащен тем же литровым мотором, но переведенным на водород. Ни мощность, ни масса, ни динамические характеристики пока не раскрываются. Между тем обычный Ninja H2 SX выдает 200 лошадиных сил и способен разгоняться до 299 километров в час.

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Тема использования водорода в двигателях внутреннего сгорания поднимается в отрасли всё чаще. Даже несмотря на то, что у водородной энергетики много нерешенных проблем. Газ очень требователен к конструкционным материалам, потому как имеет свойство проникать в кристаллическую решетку и вызывать охрупчивание. А ещё он утекает по всей цепочке поставок. Объемы потерь, как пишет Hydrogen Insight, практически не поддаются измерению, и по разным оценкам составляют от 0,2 до 20 процентов.

Kawasaki

Сегодня успехами в создании водородных ДВС могут похвастаться только «Тойота», отчасти Porsche и «Мерседес», который, как оказалось, уже два года работает над таким двигателем и даже построил прототип водородного «Унимога». Также экспериментальные проекты есть у Honda и Yamaha, которые вместе входят в исследовательскую ассоциацию HySE (Hydrogen Small mobility & Engine technology), занятую разработкой углеродно-нейтральных технологий. Ещё один её участник — Kawasaki, тоже не сидит сложа руки. И на днях в рамках мероприятия Group Vision 2030 Progress Report фирма показала водородный супертурер Ninja H2 SX.

Kawasaki

Kawasaki