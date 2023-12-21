АвтоВАЗ начал выпускать Lada Niva Legend и Travel с новыми шильдиками

АвтоВАЗ начал выпускать внедорожники LADA Niva Legend и Travel без шильдиков «Legend» и «Travel». Об этом сообщает инсайдер в паблике Avtograd News во «ВКонтакте».

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Администратор сообщества прикрепил снимок задней части кузова только что сошедшей с конвейера LADA Niva Legend. На фотографии видно, что вместо уже привычной надписи «Niva Legend» там размещен шильдик со словом «Niva».

С чем связан предполагаемый отказ от этих обозначений не указывается. Не исключено, что речь идет о единичных экземплярах, для которых просто не хватило нужных шильдиков.