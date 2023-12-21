АвтоВАЗ начал выпускать Lada Niva Legend и Travel с новыми шильдиками
АвтоВАЗ начал выпускать внедорожники LADA Niva Legend и Travel без шильдиков «Legend» и «Travel». Об этом сообщает инсайдер в паблике Avtograd News во «ВКонтакте».
Администратор сообщества прикрепил снимок задней части кузова только что сошедшей с конвейера LADA Niva Legend. На фотографии видно, что вместо уже привычной надписи «Niva Legend» там размещен шильдик со словом «Niva».
С чем связан предполагаемый отказ от этих обозначений не указывается. Не исключено, что речь идет о единичных экземплярах, для которых просто не хватило нужных шильдиков.
Напомним, что ранее в России стартовали продажи внедорожников LADA Niva Legend и LADA Niva Travel 2024 модельного года. Автомобили оснащены более экологичными моторами класса «Евро-5», антиблокировочной системой и системой распределения тормозных усилий. Стоимость Niva Legend выросла по меньшей мере на 100 тысяч рублей, до 929 тысяч рублей в комплектации Classic, Niva Travel — на 19 тысяч рублей, до 1 млн 217 тысяч рублей в аналогичной комплектации.