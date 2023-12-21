Северный речной вокзал: встаем на коньки и знакомимся с моделями "Москвич"

В преддверии Нового года, 28 декабря, бренд «Москвич» представляет свое первое праздничное мероприятие, куда приглашаются все владельцы автомобилей Москвич. Событие пройдет на Северном речном вокзале с 18:00 до 22:00.

В этот вечер владельцы автомобилей Москвич и их семьи смогут насладиться разнообразной развлекательной программой от катания на коньках до участия в конкурсах, а также возможностью пообщаться с представителями бренда.

Для маленьких гостей подготовлена специальная развлекательная программа, мастер-классы и уроки по правилам дорожного движения от Центра организации дорожного движения Правительства Москвы.

Территория Северного речного вокзала превратится в выставочное пространство, где гости смогут ближе познакомиться с актуальными моделями, такими как городской кроссовер Москвич 3, электромобиль Москвич 3е и стильный седан Москвич 6.

Это не просто событие для владельцев автомобилей, но и возможность для всех желающих присоединиться к празднику. На мероприятии гостей ждут веселье, розыгрыши призов, и возможность задать вопросы сотрудникам марки «Москвич».