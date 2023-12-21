Центробанк может повысить стоимость ОСАГО в зависимости от региона и автомобиля

«Если говорить о ближайших перспективах изменения тарифного коридора в ОСАГО, то я не вижу в моменте необходимости его расширения. Во всяком случае в нынешних условиях. Вместе с тем точечные тарифные калибровки в ОСАГО, конечно, могут быть. Например, по некоторым видам транспорта с высокой убыточностью или по регионам, где может назреть необходимость скорректировать территориальные коэффициенты», — рассказал агентству Смирнов.