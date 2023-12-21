Volkswagen нашел решение, как сэкономить миллиарды евро

Компания Volkswagen планирует к 2026 году сэкономить около 10 млрд евро. Экономия будет строиться на базовом принципе отсекания лишнего. Благодаря мероприятиям автопроизводитель выиграет не только в деньгах, но и в сроках разработки и вывода новинок на рынок. Причём экономия и ускорения прямо пропорционально влияют друг на друга.

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С нынешних 50 месяцев на разработку нового авто Volkswagen хочет дойти до 36 месяцев. Этого, как заявляют в компании, будет достаточно, чтобы вывести модели на рынок без ущерба для качества и безопасности. Только это может сэкономить миллиард евро.

В течение этого срока будет создаваться на половину меньше тестовых прототипов, что ежегодно позволить экономить до 400 млн евро. Опять же, уверяют в "Фольксваген", всё без ущерба для репутации в глобальном понимании этого слова.

Другие меры, направленные на улучшение финансового состояния VW, будут включать в себя более экономически эффективные услуги по закупкам, улучшение послепродажного бизнеса и дальнейшую оптимизацию сроков производства.

Самая деликатная часть финансового оздоровления - сокращение персонала, которое в Volkswagen охарактеризовали как "социально приемлемое". Оно подразумевает предложение выхода на пенсию работникам 1967 года рождения, а также инвалидам 1968 года рождения. Приём на работу новых кадров ставиться на паузу, корректируется статья расходов на административный персонал.