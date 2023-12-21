Стали известны характеристики российского Атома
Весной характеристики российского электромобиля Атом публиковал главный редактор «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России, Максим Кадаков. Теперь их дополнил эксперт Дмитрий Леонтьев, который поделился информацией из некого закрытого чата будущих покупателей электромобиля Атом. Официально эти данные не подтверждены. Но выглядят они очень заманчиво.
- Привод: задний
- Длина, ширина и высота, мм: 3995х1780х1615 (сопоставимо с Renault Sandero)
- Дорожный просвет, мм: 170
- Передняя подвеска: МакфФерсон
- Задняя подвеска: независимая многорычажная
- Порты зарядки: Type 2 и GB/T
- Разгон 0-100 км/ч, сек.: 8
- Запас хода: 500 км
- Емкость батареи, кВт·ч: 77
- Количество гарантированных циклов зарядки: 1000
- Скорость быстрой зарядки: за 8 минут до 100 км
- Мощность двигателя, кВт/л.с.: 150/204
- Диаметр разворота, м: 9,8
- Размер колес: 215/55 R17 – 215/55 R19
Стоимость российского электромобиля Атом пока не озвучена, но, по оценке Максима Кадакова, автомобиль «не может стоить дешевле 2 млн рублей».