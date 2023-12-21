Стали известны характеристики российского Атома

Весной характеристики российского электромобиля Атом публиковал главный редактор «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России, Максим Кадаков. Теперь их дополнил эксперт Дмитрий Леонтьев, который поделился информацией из некого закрытого чата будущих покупателей электромобиля Атом. Официально эти данные не подтверждены. Но выглядят они очень заманчиво.