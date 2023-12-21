Стали известны характеристики российского Атома

Весной характеристики российского электромобиля Атом публиковал главный редактор «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России, Максим Кадаков. Теперь их дополнил эксперт Дмитрий Леонтьев, который поделился информацией из некого закрытого чата будущих покупателей электромобиля Атом. Официально эти данные не подтверждены. Но выглядят они очень заманчиво.

Стали известны характеристики российского Атома
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  • Привод: задний
  • Длина, ширина и высота, мм: 3995х1780х1615 (сопоставимо с Renault Sandero)
  • Дорожный просвет, мм: 170
  • Передняя подвеска: МакфФерсон
  • Задняя подвеска: независимая многорычажная
  • Порты зарядки: Type 2 и GB/T
  • Разгон 0-100 км/ч, сек.: 8
  • Запас хода: 500 км
  • Емкость батареи, кВт·ч: 77
  • Количество гарантированных циклов зарядки: 1000
  • Скорость быстрой зарядки: за 8 минут до 100 км
  • Мощность двигателя, кВт/л.с.: 150/204
  • Диаметр разворота, м: 9,8
  • Размер колес: 215/55 R17 – 215/55 R19

Стоимость российского электромобиля Атом пока не озвучена, но, по оценке Максима Кадакова, автомобиль «не может стоить дешевле 2 млн рублей».