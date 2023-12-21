В РФ привезли автомобиль с проекцией на стекло и неубиваемым мотор за 1,9 млн рублей

Российские дилеры и частные продавцы продолжают завозить на рынок РФ новые хэтчбеки Suzuki Baleno. Цена на них стартует от 1,9 млн рублей, хотя еще весной текущего года «японца» можно было купить по цене 1,55 млн рублей.

Мониторинг объявлений о продаже показал, что в настоящее время в разных регионах России в наличии есть порядка 20 таких автомобилей. В основном это образцы 2022—2023 годов выпуска с символическим пробегом 10-100 км.

Силовой агрегат Suzuki Baleno фактически неубиваемый: автомобиль оснащен атмосферным двигателем объемом 1,5 л мощностью 105 л.с. с чугунным блоком цилиндров, в паре с ним работает четырехступенчатая автоматическая коробка передач Aisin.