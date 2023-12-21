Alpina построила спецверсию седана B3 для ЮАР

Тираж исполнения B3 50 Years of BMW South Africa составил всего пять экземпляров, и хотя цена была выше, чем у обычной M3, все машины уже нашли новых владельцев и будут переданы им до конца года. Такие четырехдверки оснащены трехлитровой «битурбошестеркой» S58 с отдачей 495 лошадиных сил и 730 Нм крутящего момента, восьмидиапазонным автоматом и системой полного привода. На разгон до ста Alpina B3 тратит 3,6 секунды. Максималка — 305 километров в час.

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Компанию BMW и Южно-Африканскую Республику связывают давние отношения. В 1968 году недалеко от столицы страны города Претория местным импортером Praetor Monteerders была организована отверточная сборка немецких машин. Уже в 1973-м предприятие BMW Plant Rosslyn полностью перешло под контроль баварцев и стало первым заводом марки за пределами Германии. Следующее десятилетие запомнилось сотрудничеством BMW South Africa и Alpina, результатом которого стала «квазиэмка» 333i, оснащенная рядной «шестеркой» 3.2 мощностью 197 лошадиных сил и 295 Нм крутящего момента.

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Лимитированная Alpina B3 50 Years of BMW South Africa пытается вернуть дух тех славных времен. Тираж седана ограничен пятью экземплярами, причем все они уже проданы и будут переданы владельцам до Нового года. Такие B3 окрашены в зеленый «металлик» Alpina Green II, оснащены 20-дюймовыми коваными колесами Alpina Classic и украшены фирменными наклейками. В салоне машин можно найти обтянутый кожей Lavalina руль с подрулевыми переключателями Switch-Tronic. А под капотом — трехлитровую «шестерку» S58 с отдачей 495 лошадиных сил и 730 Нм крутящего момента.

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Мотор получил пару оригинальных однопоточных турбокомпрессоров, новую программу управления и систему очистки выхлопных газов. В сочетании с восьмидиапазонным автоматом ZF и полным приводом он позволяет седану разгоняться до ста за 3,6 секунды и достигать максимальной скорости 305 километров в час. У полноприводной BMW M3 на ускорение до первой «сотни» уходит чуть меньше — 3,5 секунды, а её «максималка» с пакетом M Performance ограничена 290 километрами в час.

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