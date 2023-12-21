Матвиенко прокомментировала перевод чиновников на отечественные авто

«Я приветствую переход на отечественные автомобили. Но я всегда против некой показной кампанейщины. Когда действующие автомобили, которые сегодня используются в нашей работе, закончат свой век, когда они выйдут из строя, естественно, будет происходить плановая замена. А не так — вот сейчас давайте все куда-то сбросим и покажем», — сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии.