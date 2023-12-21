Матвиенко прокомментировала перевод чиновников на отечественные авто

"Я приветствую переход на отечественные автомобили, - сказала глава верхней палаты. - Но я всегда против некой показной кампанейщины". Российская газета

"Когда действующие автомобили, которые сегодня используются в нашей работе, закончат свой век, когда они выйдут из строя, естественно, будет происходить плановая замена. А не так - вот сейчас давайте все куда-то сбросим и покажем. Показушность я терпеть не могу", - рассказала она о перспективах перехода Совфеда на отечественный автопарк, отвечая на вопросы на пресс-конференции по итогам осенней сессии. ТАСС