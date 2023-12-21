Subaru представила полную линейку WRX 2024 года

Концерн Subaru презентовал полную линейку Subaru WRX 2024 модельного года. Как сообщает CarScoops, в ней оказалась совершенно новая версия с приставкой TR.

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Новая линейка отличилась и ценой — она выросла. Так, базовая WRX подорожала на 2 230 долларов и будет стоить от 33 855 долларов (около 3,1 млн рублей). В ее оснащение по умолчанию входит 11,6-дюймовый сенсорный экран Subaru Starlink Multimedia Plus, а также технология помощи водителю EyeSight. Отметим, что последняя теперь доступна и на моделях с механической коробкой передач. Все версии, в том числе и старшие, оснащены 2,4-литровым оппозитным двигателем Subaru с турбонаддувом мощностью 271 л.с.

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Следующей в линейке является WRX Premium, стоимость которой начинается от 35 755 долларов (около 3,3 млн рублей). Подорожание по сравнению с моделью 2023 года составило 1630 долларов. Эта версия дополнена 18-дюймовыми легкосплавными дисками с высокопроизводительными шинами. В салоне — подогрев передних сидений и наружных зеркал, «спортивные» алюминиевые накладки на педали, люк в крыше, кнопка запуска и порты USB-C.

Отличается в версии Premuim и музыкальная система — в эту WRX установили Harman Kardon с 11 динамиками. Поставляется автомобиль с вариатором под названием Subaru Performance Transmission (SPT).

Цена на WRX Limited начинается от 40 135 долларов США (чуть более 3,6 млн рублей). В дополнение к начинке Premium у этой версии есть регулируемое в 10 направлениях сиденье водителя с обивкой из ультразамши и голосовая навигация от TomTom.

Абсолютная новинка в линейке — WRX TR. Она выпускается исключительно с шестиступенчатой «механикой», оснащена тормозами Brembo, более жесткой подвеской и 19-дюймовыми легкосплавными дисками, «обутыми» в летние шины Bridgestone Potenza. Также инженеры перенастроили рулевую рейку для более спортивного управления. В салоне — сиденья Recaro и люк в крыше. Цены на модель начинаются от 42 775 долларов (более 3,8 млн рублей).