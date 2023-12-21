Раскрыта цена премиум-седана Exlantix, который приедет в Россию

Exlantix ES получил пневмоподвеску, 480-сильную электрическую установку и запас хода до 905 километров по китайскому циклу CLTC. Как сообщает Car News China, на родине седан доступен в пяти комплектациях, причем стоимость оказалась ниже озвученный ранее — от 225 800 до 339 800 юаней (2,9-4,4). Впрочем, для экспорта припасена совсем другая цена. В Chery заявили, что она может достичь и миллиона юаней, или 12,8 миллиона рублей по сегодняшнему курсу.

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Exlantix — это новый суббренд премиального Exeed, принадлежащего Chery. Машины Exlantix будут стоять на ступеньку выше Exeed и оснащаться установками на новых источниках энергии. В наступающем году марка появится в России, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, а в 2026-м ее линейка будет насчитывать уже шесть моделей.

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Exlantix ES дебютировал весной на шанхайском автосалоне, а теперь вышел на домашний рынок под именем Sterra ES. Это довольно крупный седан на платформе E0X, которую он делит с технологичным Luxeed S7 от Chery и Huawei.

Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

ES чуть больше Mercedes-Benz E-Class: длина составляет 4945 миллиметров, ширина — 1978 миллиметров, а высота — 1480 миллиметров при трехметровой колесной базе. Коэффициент аэродинамического сопротивления — 0,205, что лучше, чем у Tesla Model S. Над дизайном ES трудился Пьер Луиджи Феррари, ранее работавший в Pininfarina. Под передней оптикой у седана пиксельные панели, как у кроссовера HiPhi X, способные отображать разные рисунки.

В салоне — большой подвижный экран диагональю 15,6 дюйма, виртуальная «приборка». Рычаг селектора передач, как водится у многих новинок, находится на рулевой колонке, а место на центральном тоннеле освобождено под двойную площадку для зарядки телефонов. За звук отвечает аудиосистема с 23 динамиками.

Вариантов силовых установок три. Базовый седан с задним приводом, 252-сильным электромотором и литий-железо-фосфатным аккумулятором емкостью 60,5 киловатт-часа стоит 225 800 юаней (2,9 миллиона рублей). Запас хода такого варианта — 550 километров.

В «топе» у ES полный привод, установка на 480 лошадиных сил и батарея типа M3P (по всей видимости, речь идет о модернизированном литий-марганец-железо-фосфатном аккумуляторе CATL) емкостью 79,9 киловатт-часа, позволяющая проехать до 650 километров без подзарядки. Стоимость составляет 339 800 юаней (4,4 миллиона рублей).