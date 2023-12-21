Путин открыл движение по трассе М-12 «Восток»

Путин также отметил, что и строители, и региональные власти настроены на дальнейшее продолжение работы. "Мы сейчас с коллегами как раз и обсудим эти вопросы на совещании по реализации планов национальных проектов, по достижению целей национального развития", - сказал он, подчеркнув, что развитие инфраструктуры является важнейшим приоритетом. ТАСС