В Госдуме хотят маркировать лекарства, запрещенные водителям

Лекарства, прием которых опасен для последующего управления автомобилем, должны подлежать обязательной маркировке, заявил депутат Султан Хамзаев, передает RT.

Он адресовал данную инициативу вице-премьеру Денису Мантурову.

Депутат обратил внимание на наличие медицинских препаратов, после приема которых нельзя садиться за руль. Он отметил, что это касается определенных антидепрессантов, транквилизаторов, нейролептиков и других лекарств. Кроме того, как уточнил автор письма, существуют и лекарства, при использовании которых водить не рекомендуют.

Вместе с тем, по словам депутата, многие водители не осознают, насколько опасно управлять транспортным средством при приеме некоторых препаратов. Депутат отметил, что прием самых обычных медикаментов может привести к дорожно-транспортному происшествию. Он выступил за размещение предупреждений на упаковках лекарств.