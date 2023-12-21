Путин заявил о рекорде, поставленном строителями дорог

Президент России Владимир Путин объявил о рекордных показателях, достигнутых в 2023 году по строительству и реконструкции дорог в стране, в том числе в новых регионах. Об этом он сказал на церемонии открытия автомобильной дороги М-12 "Восток" до Казани.

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"В целом по России по итогам текущего года будет построено, реконструировано и приведено в нормативное состояние более 31 тыс. км. федеральных, региональных и местных дорог", - заявил глава государства.

По его словам, в регионах, включая Донбасс и Новороссию, уложено более 188 млн кв. метров асфальтобетона. "Это рекордные объемы и весомый вклад в развитие дорожной сети нашей страны, в повышение качества жизни людей", - уверен президент.

Он подчеркнул, что надежные транспортные артерии для России имеют принципиальное, стратегическое значение.

"Потому мы и договаривались, что наши планы в сфере дорожного строительства должны быть реализованы в полном объеме", - объяснил он.

В числе приоритетов, по словам президента, - дальнейшее развитие трассы "Восток". Ее предстоит продлить до Екатеринбурга и Тюмени, построить обходы Тюмени, Омска, Новосибирска, Кемерово, Канска. Отдельное внимание, отметил Путин, предстоит уделить расшивке узких мест на маршруте "Россия" на территории Дальнего Востока, включая подъезды к Владивостоку. Это существенно увеличит логистические и транспортные возможности страны.

"Также обращаю внимание на то, что для комфортных поездок наших граждан открывающиеся участки должны быть благоустроены, обеспечены современными объектами дорожного сервиса и устойчивой связью", - обратился к участникам совещания президент.