Great Wall выпустил новую систему полного привода

Great Wall представил новую гибридную технологию с интеллектуальным полным приводом – Hi4 Performance. Первым ее получил представительский минивэн Wey Alpine.

Главная особенность версии Hi4 Performance – узел с четырьмя передачами для трехмоторного автомобиля, благодаря которому у машин будет девять режимов передачи мощности на колеса.

Alpine оснащен двумя двигателями – спереди и сзади. Их суммарная мощность составляет 337 кВт или 458 л.с. и 644 Нм. Время разгона до 100 км/ч составляет всего 5,7 секунды.

Также новая гибридная система оснащена тремя литиевыми аккумуляторами емкостью 44,28 кВт·ч. Только на электротяге автомобиль может проехать 170 км. Расход же топлива укладывается в 7,2 л на 100 км пути в смешанном режиме.