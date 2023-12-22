В Москве из-за нарушений правил перевозки изъяли более 600 такси
В Москве с сентября из-за нарушения правил безопасности при перевозке пассажиров изъяли 636 такси. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
В ведомстве напомнили, что водители должны проходить медосмотр, а машины – технический осмотр. Иначе машину могут изъять.
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что таксисты и таксопарки должны соблюдать требования закона. Госинспекторы проверяют перевозчиков каждый день, что поездки пассажиров были ещё безопаснее, сказал он.
Инспекторы Московской административной дорожной инспекции осенью проверили 4 тыс. машин такси.
Ранее писали, что в Москве обновят более 20 км дорог в 2024 году.