В Москве из-за нарушений правил перевозки изъяли более 600 такси

В Москве с сентября из-за нарушения правил безопасности при перевозке пассажиров изъяли 636 такси. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве напомнили, что водители должны проходить медосмотр, а машины – технический осмотр. Иначе машину могут изъять.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что таксисты и таксопарки должны соблюдать требования закона. Госинспекторы проверяют перевозчиков каждый день, что поездки пассажиров были ещё безопаснее, сказал он.

Инспекторы Московской административной дорожной инспекции осенью проверили 4 тыс. машин такси.