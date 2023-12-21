Названы европейские цены на кроссовер Volkswagen Tiguan 2024

По информации SPEEDME.RU, стартовая цена Tiguan составляет 46 990 евро (4,64 млн рублей), что на 2 000 евро ниже цены нового Passat. Важным отличием является то, что базовая версия Passat уже оснащена 150-сильным мягким гибридом 1.5 eTSI, в то время как базовый Tiguan в своей самой доступной комплектации предлагает 130-сильный вариант того же мягкого гибрида 1.5. Tiguan с двигателем 1.5 e-TSI мощностью 150 л.с. доступен по цене от 51 990 евро (5,13 млн рублей), что делает его более дорогим, чем Passat, несмотря на различия в комплектации.

Для тех, кто интересуется Tiguan с электрическим запасом хода в 100 км, Volkswagen предоставляет два варианта подключаемых гибридных силовых агрегатов, аналогичных Passat: с двигателем 1.5 eHybrid мощностью 204 л.с. по цене от 50 990 евро (5,04 млн рублей) и 1.5 eHybrid мощностью 272 л.с. по цене от 55 990 евро (5,53 млн рублей). Все мягкие гибриды Tiguan (1.5 eTSI) оборудованы коробкой передач DSG с семью передачами, в то время как версии с подключаемым гибридом оснащены 6-ступенчатой автоматической коробкой передач DSG.