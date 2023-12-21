В Интернете появились новые фото Audi A6 Avant E-Tron без камуфляжа
Фотошпионы, уже длительное время следящие за новым Audi A6 e-tron, зафиксировали прототип почти без камуфляжа. Этот элегантный универсал Avant, электрический двойник бензинового A7, отличается закрытой решеткой радиатора и раздельными световыми блоками. Важную роль играет аэродинамика: прямые линии кузова с плавными переходами, отсутствие острых углов. Модель оборудована камерами вместо зеркал и минималистичными дверными ручками, а также обладает наклонным ветровым стеклом и длинной изогнутой крышей. Сзади - тонкие фонари и угловатое окно с аэродинамическими элементами, выразительный диффузор и изогнутый бампер.
Фотошпионы пока не смогли изучить салон, но предполагается, что его элементы будут похожи на Audi Q6 e-tron: 11,9-дюймовая приборная панель, 14,5-дюймовый экран мультимедиа и 10,9-дюймовый экран перед пассажиром.
По информации Центральной Службы Новостей, универсал построен на новой модульной платформе PPE, возможно с двухмоторной силовой установкой мощностью около 375 л.с. и системой полного привода, аналогичной Q6 e-tron. Аккумуляторная батарея, вероятно, такая же, как у Q6 - 100 кВт*ч, обеспечивающая до 600 км пробега по циклу WLTP. Однако концепт A6 e-tron имел мощность 469 л.с. и запас хода около 700 км. Останется ли серийная версия верной концепту - неизвестно.