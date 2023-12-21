В Интернете появились новые фото Audi A6 Avant E-Tron без камуфляжа

Фотошпионы, уже длительное время следящие за новым Audi A6 e-tron, зафиксировали прототип почти без камуфляжа. Этот элегантный универсал Avant, электрический двойник бензинового A7, отличается закрытой решеткой радиатора и раздельными световыми блоками. Важную роль играет аэродинамика: прямые линии кузова с плавными переходами, отсутствие острых углов. Модель оборудована камерами вместо зеркал и минималистичными дверными ручками, а также обладает наклонным ветровым стеклом и длинной изогнутой крышей. Сзади - тонкие фонари и угловатое окно с аэродинамическими элементами, выразительный диффузор и изогнутый бампер.

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Фотошпионы пока не смогли изучить салон, но предполагается, что его элементы будут похожи на Audi Q6 e-tron: 11,9-дюймовая приборная панель, 14,5-дюймовый экран мультимедиа и 10,9-дюймовый экран перед пассажиром.