Нашелся самый редкий BMW в истории

BMW имеет особые связи с Южной Африкой, поскольку именно здесь расположен первый завод BMW за пределами Германии. Именно для этой страны немецкий автопроизводитель решил создать одну из своих самых эксклюзивных моделей. Об этом сообщает издание SPEEDME.RU.

Основанный на новом BMW 3-Series, Alpina B3 получает двигатель S58 с двойным турбонаддувом, такой же, как и в M3. Однако этот двигатель настроен на выдачу 495 лошадиных сил и 538 Нм крутящего момента. Alpina B3 позиционируется как более комфортная альтернатива M3 для покупателей, ценящих быстрое вождение, но не нацеленных на участие в гонках. Автомобиль ускоряется до 97 км/ч за 3,6 секунды, а его максимальная скорость составляет 306 км/ч.

Внешность модели осталась практически неизменной, и все нововведения сконцентрированы в интерьере. Автомобиль получил уникальный значок «BMW Group South Africa 50 Years anniversary», вышитый на передних подголовниках, а также табличку на центральной консоли с надписью «50 Years an Icon BMW South Africa», подчеркивающую его уникальность. В техническом плане также внесены изменения, включая мощное спортивное шасси, выхлопную систему и тормозную систему с термостойкими колодками и перфорированными дисками. Спортивная подвеска предлагает режимы Comfort+, Comfort, Sport и Sport+ с уникальными пружинами, отбойниками и калибровкой рулевого управления.