Крайне редкий Ford GT40 MkI пустят с молотка на Mecum Auctions

На предстоящем аукционе Mecum Auctions в следующем месяце будет представлен уникальный автомобиль Ford GT40 MkI 1966 года выпуска в гражданской версии. Этот редкий экземпляр, вероятно, уйдет с молотка за внушительную сумму.

По информации Центральной Службы Новостей, GT40 был изначально разработан компанией Ford для победы над Ferrari на знаменитых гонках «24 часа Ле-Мана». В 1966 году автомобиль действительно достиг своей цели, заняв первые три места на подиуме, и продолжил доминировать в гонках в 1967 и 1968 годах. В связи с успехом на трассе было выпущено 30 гражданских версий этого авто, каждая из которых технически похожа на гоночный прототип, но адаптирована для использования на обычных дорогах.

Предлагаемый к продаже спорткар был впервые доставлен в Италию 14 ноября 1966 года и имеет темно-синий металлик цвет. Он был оснащен мощным масляным насосом, специализированной гоночной выхлопной системой и запасным колесом. В прошлом автомобиль принадлежал заводскому гонщику Ferrari Умберто Маджоли, а затем перешел к его другу Аугусто Коли, который владел им около 15 лет. За десятилетия машина сменила множество владельцев и была восстановлена на высоком уровне специалистами из RUF Automobiles, известной своими модификациями Porsche.