В Нью-Йорке показали самый быстрый BMW M3

BMW G80 M3 с одной турбиной стал объектом для постоянных доработок, а платформа G8X оказалась идеальной для идеи удвоения стандартной мощности в 473 лошадиных силы (503 л.с. в версии Competition). Основой для этого стал 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель S58, который изначально имеет два небольших турбонагнетателя.

По данным SPEEDME.RU, тюнинг-ателье из Нью-Йорка в ходе испытаний достигло давления 2,86 атмосферы в модификации G80. Этот автомобиль также установил рекорд скорости 0–97 км/ч (1,6 секунды) и рекорд 97-209 км/ч (3,4 секунды). Разгон до 18 метров занял всего 1,2 секунды.