В Китае запустили продажи седана Exeed Exlantix ES с запасом хода 900 км

Как стало известно журналистам SPEEDME.RU, в базовой комплектации этот седан оснащен электродвигателем мощностью 252 лошадиные силы. Более мощная версия предлагает электромотор с выходной мощностью 313 л.с. Полноприводный вариант Exlantix ES оснащен двумя электродвигателями, общая мощность которых составляет 480 л.с. Максимальный запас хода этой модели составляет впечатляющие 905 километров.

В Китае запустили продажи седана Exeed Exlantix ES с запасом хода 900 км
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Автомобильный бренд Exlantix является частью компании Chery. К 2026 году планируется расширить модельный ряд до шести различных автомобилей. Продажи моделей Exlantix на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и России начнутся в 2024 году.

Следует отметить, что китайская марка Dongfeng также планирует внести значительный вклад на российском автомобильном рынке в 2024 году. Ожидается, что восемь новых моделей этого производителя, включая среднеразмерные кроссоверы AX7 и Mage, а также премиальный кроссовер Huge, будут добавлены к линейке Dongfeng Aeolus.