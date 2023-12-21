В Китае запустили продажи седана Exeed Exlantix ES с запасом хода 900 км

Как стало известно журналистам SPEEDME.RU, в базовой комплектации этот седан оснащен электродвигателем мощностью 252 лошадиные силы. Более мощная версия предлагает электромотор с выходной мощностью 313 л.с. Полноприводный вариант Exlantix ES оснащен двумя электродвигателями, общая мощность которых составляет 480 л.с. Максимальный запас хода этой модели составляет впечатляющие 905 километров.

Автомобильный бренд Exlantix является частью компании Chery. К 2026 году планируется расширить модельный ряд до шести различных автомобилей. Продажи моделей Exlantix на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и России начнутся в 2024 году.