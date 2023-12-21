Депутат Даванков предложил ввести налоговый вычет на покупку отечественного авто

Депутат Госдумы Владислав Даванков выступил с предложением дать возможность российским гражданам получить налоговый вычет при покупке новой отечественной машины. Об этом сообщает ТАСС. Соответствующее письмо направлено председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

В Госдуме предложили сделать выгодное условие при покупке отечественного авто
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«Прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть инициативу о введении налогового вычета на покупку нового отечественного автомобиля и в случае ее поддержки прошу поручить профильным органам исполнительной власти ее реализовать», — говорится в обращении.

По словам Даванкова, в случае одобрения инициативы, это позволит увеличить спрос на производимые в стране автомобили.

В августе 2023 года Владислав Даванков обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой о введении бесплатной парковки на три года на всех платных парковках для новых отечественных автомобилей, у производителей которых доля иностранного участия в уставном капитале или доля голосующих акций иностранных юридических или физических лиц составляет менее 50%. По его мнению, нововведение также поможет увеличить продажи российских автомобилей в стране.

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