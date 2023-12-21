Байден рассказал о поездке на Porsche со скоростью 275 км/ч

Президент США Джо Байден в одном из интервью рассказал о том, что разогнал автомобиль Porsche до скорости 275 км/ч с помощью системы управления запуском. Об этом пишет motor1.com.

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По данным издания, глава Белого дома, который очень любит автомобили и является поклонником кабриолета C2 Corvette 1967 года, периодически «держит в напряжении» телохранителей, водя машины на безопасном испытательном полигоне.

В подкасте бывшего телеведущего Конана О'Брайена Джо Байден поделился своими впечатлениями от системы управления запуском, рассказав, что опробовал ее с помощью автомобиля Porsche.

«Вы знаете о новинках? Среди них есть управление запуском. У меня Porsche разгоняется до 171 мили в час (275 км/ч). Это невероятно», — заявил глава государства.

При этом он не сказал, где именно смог проехать на автомобиле Porsche и не уточнил модель машины. Однако вполне вероятно, что «эта поездка произошла еще до того, как он стал президентом», отмечает издание.

Проведенные в США опросы ранее показали, что среди американцев растет беспокойство по поводу возраста Джо Байдена, которому сейчас 81 год. Байден является самым старым главой Белого дома в истории страны. Однако он уже объявил, что намерен участвовать в предстоящих президентских выборах.