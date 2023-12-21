Peugeot использовала Game Boy для диагностики скутеров в начале века

В 2000-х годах портативные игровые консоли Game Boy использовались в качестве диагностических инструментов для некоторых скутеров Peugeot, Aprilia и Suzuki. Об этом рассказал портал Motor1.

В комплект оборудования входил Game Boy Color или Game Boy Advance со специальным картриджем с выходящим из него проводом и парой кабелей. Один из них прикреплялся к блоку управления двигателем, а другой выводился к тормозной системе.

Благодаря этому портативная игровая система превратилась в полноценный диагностический инструмент. С помощью Game Boy проверяли обороты двигателя, положение дроссельной заслонки и температурные функции. Система также была способна считывать и очищать коды неисправностей, а техники могли активировать на ней механизмы, чтобы убедиться, что зажигание, форсунки и насосы работают штатно.

Помимо диагностики проблем, с помощью Game Boy также обновляли электронные блоки управления скутеров.