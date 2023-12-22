ChatGPT от лица дилеров Chevrolet предлагал купить внедорожник за $1

«последние достижения в области генеративного ИИ создают невероятные возможности для переосмысления бизнес-процессов в GM, наших дилерских сетях и за их пределами. Мы, конечно, ценим то, что чат-боты могут предлагать ответы, которые вызывают интерес, когда им задают различные вопросы, но это также хорошее напоминание о важности человеческого интеллекта и анализа контента, созданного ИИ».