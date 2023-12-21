Omoda рассказала о новинках для России. Будет кроссовер C7, а вот С3 под вопросом

"Мы оцениваем их как успешные. С начала 2023 года доля продажи модели S5 в сегменте седанов С-класса достигли 18%, а это значит, что каждый 5-й автомобиль в стране это Omoda S5. Также мы делаем большую ставку на увеличение продаж S5 в 2024 году и уверены, что нам удастся увеличить долю нашего присутствия.



Отдельно хотел бы подчеркнуть наш спортивной седан Omoda S5 GT. У нас не стояла задача запустить эту модель как объемообразующую, задачей данной модели - подчеркнуть индивидуальность, стиль для клиентов, сделавших свой выбор в пользу данного продукта. Именно поэтому количество автомобилей, поставляемых на российский рынок мы контролируем, чтобы сохранить уникальность данного продукта", - добавил топ-менеджер.