Во сколько обойдется путешествие для семьи из Москвы в Казань по новой трассе М-12

Эксперты "СберАвто", сервиса для покупки и продажи авто, и специалисты ИТ-компании "Эвотор" рассказали "Российской газете", во сколько обойдется для семьи из четырех человек туристическая поездка из Москвы до Казани по новому участку трассы М-12, пуск которого произошел 21 декабря. Автомобильная дорога оказалась самым выгодным и при этом быстрым вариантом путешествия для семьи. Это особенно актуально в преддверии новогодних праздников, когда автомобилисты рассматривают новые направления для путешествий на зимних каникулах.

Протяженность трассы и длительность поездки

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Протяженность трассы составила 811 километров, а разрешенная максимальная скорость - 110 км/ч. Таким образом, дорога от Москвы до Казани займет 6,5 часов (до открытия трассы - около 12 часов).

Трасса М-12 проходит по территории Московской, Владимирской и Нижегородской областей, а также Чувашии и Татарстана. Протяженность трассы в дальнейшем увеличат за счет включения в ее состав участка автодороги М-7 "Волга" Казань - Дюртюли.

Кроме того, в состав М-12 войдут строящийся участок Дюртюли - Ачит, участок Ачит - Екатеринбург автомобильной дороги Р-242 Пермь - Екатеринбург и автомобильная дорога Р-351 Екатеринбург - Тюмень. М-12 войдет в состав маршрута "Россия" протяженностью 12 000 километров от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Затраты на дорогу

Согласно данным ГК "Автодор", тариф на проезд по трассе М-12 "Восток" от Москвы до Казани на легковом автомобиле в одну сторону составит 4481 рубль. В обе стороны, соответственно, 8962 рублей.

Исходя из средней стоимости АИ-95 (55 рублей) и среднего расхода топлива в 12 литров на 100 км пути, затраты на бензин составят 10 890 рублей (1650 км, 198 литров). Однако зачастую поездки не обходятся без посещения дополнительных локаций в городе и окрестностях, и в таком случае автовладельцы суммарно потратят 13 200 рублей (2000 км, 240 литров).

Поездка в Казань на автомобиле - один из наиболее комфортных и бюджетных вариантов для путешествий семьей из четырех человек. Стоимость бензина и проезда по платной дороге составит 19 852 рубля, а добраться до пункта назначения путешественники смогут менее чем за семь часов. Более того, это позволит сэкономить расходы на передвижения по городу, а также посетить труднодоступные локации, находящиеся за пределами города. Как бонус - возможность захватить из Москвы свои коньки или санки (тюбинги) для активного отдыха.

Самолет, несмотря на экономию времени (полет займет менее двух часов), станет наиболее дорогим вариантом для желающих отправиться в Казань из Москвы. Авиабилет на новогодние праздники обойдется для семьи из четверых человек в сумму от 40 000 рублей из расчета двое взрослых и двое детей от 2 до 11 лет.

Самая бюджетная поездка на поезде обойдется семье в 15 000 рублей при условии, что оба ребенка в возрасте до пяти лет, и в 20 000, если в путешествие отправляются дети постарше. В случае выбора этого вида транспорта провести в дороге придется от 13 часов в одну сторону.

Опытные автопутешественники готовятся к поездке заранее, приобретая воду и снеки для легкого перекуса (1 кг бананов - 165 рублей, 1 кг яблок - 185 рублей, вода 1,5 литра - 44 рубля (за 8 бутылок - 352 рубля), сэндвич - 219 рублей (за 8 сэндвичей - 1752 рубля). В общем итоге на эту категорию расходов семья из четырех человек потратит 2 454 рублей. Посещение кафе по дороге в Казань и обратно на четверых обойдется в 3000 рублей.

Расходы в городе

По данным "Эвотора", средняя стоимость проживания в отеле за одну ночь для двоих взрослых и двоих детей составит 7552 рубля (22 657 за 3 ночи). В Казани достаточно большой выбор гостиниц: от экономичных - от 2000 рублей и люксовых - более 20 000 рублей. В любом случае лучше бронировать гостиницы заранее, чтобы выбрать наиболее выгодный и комфортный вариант.

Завтраки, как правило, входят в стоимость проживания, но важно учесть расходы на обеды и ужины в городе Средний чек на семью из четырех человек (без учета алкоголя) в кафе Казани составит 2148 рублей. Итого на три дня на обеды и ужины понадобится около 12888 рублей.

Поездка в столицу Татарстана невозможна без посещения достопримечательностей города. Среди наиболее любимых туристами локаций - Казанский Кремль и мечеть Кул-Шариф (стоимость билета в музей Спасской башни - от 200 до 300 рублей, вход в мечеть бесплатный), а также Национальный музей Республики Татарстан - один из крупнейших музеев России. В музее можно познакомиться с богатой историей и культурой татарского народа, стоимость билета - 200 рублей для взрослых, для детей до 18 лет - бесплатно. Посещение всех трех локаций обойдется в среднем 1400 рублей. Туристам обязательно стоит прогуляться по бульвару Баумана - пешеходной улице, являющейся главным туристическим и развлекательным центром Казани - а также по современной набережной.

Покупка сувениров и подарков является важнейшим пунктом любой поездки. Пять магнитов (200 рублей за штуку) и пять упаковок чак-чака (300 рублей за пачку) обойдутся в 2 500 рублей.