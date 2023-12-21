В США упали продажи электромобилей

Цель многих развитых стран — полностью перейти на электромобили с 2030 года. Пока все выглядит достаточно оптимистично и план можно перевыполнить, но появились тревожные новости, которые могут изменить это представление, сообщает gorodche.ru со ссылкой на Bloomberg.

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Согласно информации, опубликованной Bloomberg, у американских автодилеров на складах скопился избыток электромобилей. Неужели из-за массового производства простые американцы не успевают их купить? В какой-то степени это так, но есть и несколько других причин. Во-первых, электромобили чрезвычайно дороги.

Без субсидий многие люди не могут позволить себе такую покупку, а зарядные устройства также стоят дорого. Еще одна причина — невозможность подзарядки в труднодоступных местах из-за плохого транспортного сообщения. Жители деревень категорически против такого вида транспорта. По подсчетам экономистов, затраты не оправданы, а потери на дорогах огромны: стоимость производства литра бензина и заправки бензобака составляет лишь малую часть от стоимости транспортировки бензина, сожженного на тепловых электростанциях, по сети до потребителя и зарядки аккумуляторов.