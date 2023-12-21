Lancia рассказала о мультимедиа нового поколения

Компания вкратце рассказала о новой системе S.A.L.A., которая будет отвечать за работу климатической установки, музыки и фоновой подсветки. Мультимедиа получит два дисплея и интерфейс на базе виджетов. Взаимодействие с ней обещают сделать максимально простым и интуитивным — как будто это смартфон или панель для управления умным домом.

Lancia рассказала о мультимедиа нового поколения
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Фирма Lancia опубликовала очередное изображение нового Ypsilon, который станет первой моделью, выпущенной после перехода марки под крыло концерна Stellantis. Хэтчбек будет построен на общей с Peugeot 208 и Opel Corsa платформе, получит принципиально иной дизайн и архитектуру салона. Главным элементом внутреннего убранства «Ипсилона» выбрана полукруглая площадка tavolino. А ещё итальянцы обещают уникальный цифровой опыт, отвечать за который будет информационно-развлекательная система S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation).

Судя по скупому описанию, S.A.L.A — это централизованный комплекс с двумя дисплеями высокого разрешения для управления музыкой, климатом и освещением. Интерфейс системы будет основан на виджетах и предложит широкие возможности персонализации. По словам Lancia, взаимодействие с S.A.L.A сделают максимально простым: можно нажимать кнопки или же отдавать команды голосом. Цель всего этого — с помощью технологий создать внутри автомобиля атмосферу гостиной. Стоит отметить, что сейчас так называемой концепцией третьего пространства в той или иной мере увлечены все крупные производители, от Hyundai до Volvo.

Lancia

Новый Ypsilon, помимо уже анонсированной электрической версии, получит модификации с бензиновым двигателем 1.2 мощностью 100 либо 136 лошадиных сил. В 2025 году у хэтчбека появится «горячая» версия с исторической приставкой HF и расширенным на четыре сантиметра кузовом. Следом за ней, в 2026-м, Lancia выпустит флагманскую модель — электрический фастбек Gamma на платформе STLA Medium. Наконец, в 2028 году в модельный ряд вернется легендарное имя Delta.