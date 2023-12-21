Lancia рассказала о мультимедиа нового поколения

Компания вкратце рассказала о новой системе S.A.L.A., которая будет отвечать за работу климатической установки, музыки и фоновой подсветки. Мультимедиа получит два дисплея и интерфейс на базе виджетов. Взаимодействие с ней обещают сделать максимально простым и интуитивным — как будто это смартфон или панель для управления умным домом.

Фирма Lancia опубликовала очередное изображение нового Ypsilon, который станет первой моделью, выпущенной после перехода марки под крыло концерна Stellantis. Хэтчбек будет построен на общей с Peugeot 208 и Opel Corsa платформе, получит принципиально иной дизайн и архитектуру салона. Главным элементом внутреннего убранства «Ипсилона» выбрана полукруглая площадка tavolino. А ещё итальянцы обещают уникальный цифровой опыт, отвечать за который будет информационно-развлекательная система S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation).

Судя по скупому описанию, S.A.L.A — это централизованный комплекс с двумя дисплеями высокого разрешения для управления музыкой, климатом и освещением. Интерфейс системы будет основан на виджетах и предложит широкие возможности персонализации. По словам Lancia, взаимодействие с S.A.L.A сделают максимально простым: можно нажимать кнопки или же отдавать команды голосом. Цель всего этого — с помощью технологий создать внутри автомобиля атмосферу гостиной. Стоит отметить, что сейчас так называемой концепцией третьего пространства в той или иной мере увлечены все крупные производители, от Hyundai до Volvo.

Lancia