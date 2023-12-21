Компания Honda отзывает в США более 106 тыс. гибридных CR-V
Эта проблема может привести к короткому замыканию и, как следствие, к возгоранию. Особенно уязвимы к этому явлению гибридные версии CR-V, у которых аккумуляторные кабели размещены за пределами основной рамы кузова и не оборудованы предохранителями. Риск возрастает, если машина была повреждена в аварии, особенно в области переднего левого крыла, что может спровоцировать короткое замыкание, пишет Тарантас Ньюс.
В качестве решения проблемы, технические специалисты Honda будут осуществлять замену аккумуляторных кабелей на обновленные модели с интегрированным предохранителем на 100 А. Ожидается, что уведомления владельцев затронутых автомобилей CR-V начнутся в январе 2024 года. На данный момент отсутствуют сообщения о травмах или смертельных случаях, связанных с упомянутой проблемой.