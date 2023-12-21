Хуснуллин: Еще 800 км трассы М-12 планируется построить в 2024 году
В 2024 году планируется построить еще 800 км трассы М-12 "Восток". Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью телеканалу "Россия 24".
"Дальше у нас задача - еще 800 км, запустить трассу до Екатеринбурга. 17 часов будет время в пути от Екатеринбурга до Казани", - сказал он.
Этот участок будет состоять из нескольких частей: обход Набережных Челнов, соединение Башкирии и Свердловской области и расширение до Екатеринбурга.
Ранее президент Владимир Путин в режиме видеосвязи принял участие в церемонии открытия трассы М-12. Строительство скоростной автомобильной дороги между Москвой и Казанью протяженностью 810 километров было завершено на семь месяцев раньше срока.